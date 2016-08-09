Самара, 9 августа, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Побороться за III кубок губернатора Самарской области по КВН приедут команды «Спарта» из Казахстана и «Лучшие друзья» из Белоруссии, а также «Радио Свобода» из Ярославля. Самару представит команда КВН «Волжане», сообщили ИА REGNUM организаторы.

jaffilm.ru Клуб весёлых и находчивых

Кубок состоится накануне выборов, 17 сентября. Его разыграют в стенах «МТЛ Арена». Зал вмещает в себя около 2200 человек. Распространяться билеты будут через студенческие организации, часть разыграют через движение «Самарский КВН».

Актёр команды КВН «СОК» (чемпион Высшей лиги), редактор самарских лиг КВН Леонид Копичай уверен, что и в этот раз зал будет полным. «Интерес самарского зрителя не угасает, а только растёт, — прокомментировал он. — Самарский регион очень хорошо представлен на мировом масштабе планеты КВН. Подтверждение тому и разнообразие команд, и лиги, которые существуют у нас в городе, и Кубок КВН губернатора, ставший традиционным».

В этом году формат игры будет немного изменен, в частности, увеличат блок интерактива со зрительным залом. Проведёт игру Александр Масляков. Как отмечает руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов, это большая честь для региона.

О поддержке Кубка губернатора Самарской области со стороны президента Международного союза КВН Александра Маслякова свидетельствует и тот факт, что разрешено проводить телевизионную съёмку с последующей трансляцией. Случай беспрецедентный, поскольку в большинстве случаев на съёмку наложен запрет указом Маслякова, отмечают организаторы.

За время существования движения КВН в Самарской области в нём приняло участие около 500 команд, около 300 тыс. человек. Молодёжь от 15 до 35 лет. Перспективность самарского КВН демонстрирует и успешность команд губернии. К примеру, в этом году на международном фестивале в Сочи от Самарского региона приняло участие 14 команд. Для сравнения: из Московской области приехало 18.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом дополнительным поощрением победителям Кубка губернатора стала поездка на Байконур.