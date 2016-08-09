Мадрид, 9 августа, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Российский политик, заместитель председателя Банка России Александр Торшин попал в список подозреваемых испанской полиции, расследующей уголовные дела об отмывании незаконно полученных средств, сообщает Bloomberg.

kremlin.ru Александр Торшин (справа)

Ведущие расследование сотрудники полиции считают, что Торшин мог выполнять функции инструктора по отмыванию средств через испанские банки для членов действующей на территории Москвы таганской ОПГ.

Испанское ведомство считает, что Торшин мог совершить эти действия во время работы первым заместителем председателя Совета Федерации (с 18 мая по 21 сентября 2011 г.).

Испанские правоохранительные органы заподозрили Торшина из-за телефонных переговоров, которые вёл Александр Романов — один из руководителей таганской ОПГ, а также на основании изъятых у Романова документов.

Агентство приводит комментарий Торшина, отвергшего подозрения. «Я должностное лицо, и я не прячусь», — сказал он.