Сана, 9 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией 9 августа впервые за пять месяцев нанесла ракетно-бомбовые удары по столице Йемена — Сане, сообщает Reuters.

Ibrahem Qasim Последствия саудовских бомбардировок

По словам местных жителей, целью авианалета стал комплекс правительственных зданий и военная база в Сане, а также база республиканской гвардии в районе Архаб, прилегающем к аэропорту столице, в котором было приостановлено авиасообщение.

Напомним, коалиция во главе с Эр-Риядом вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году на стороне свергнутого шиитскими повстанцами-хусситами президента Абда-Раббу Мансура Хади.