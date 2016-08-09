Москва, 9 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Турецкий самолет, на борту которого находится президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, вошел в воздушное пространство Российской Федерации (РФ). Об этом сообщил FlashNord источник в авиационных кругах Санкт-Петербурга.

Holgi Самолет в небе

«Президентский самолет А330, вылетевший из Анкары, вошел в воздушное пространство России, — сказал источник. — Прибытие в Санкт-Петербург ожидается в 14.00 мск».

9 августа глава РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут рабочую встречу впервые после обострения отношений Москвы и Анкары. Последняя встреча двух лидеров государств прошла в турецком городе Анталья на саммите G20 в ноябре 2015 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между РФ и Турцией испортились после того, как 24 ноября 2015 года истребитель ВВС Турции сбил российский бомбардировщик в Сирии. 27 июня 2016 г. глава Турции направил письмо Путину, в котором извинился за сбитый российский самолет. Также Эрдоган призвал восстановить традиционно дружественные отношения между двумя странами.

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