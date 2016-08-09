Москва, 9 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Главным фактором давления на USD/RUB в текущих условиях остается нефть, которая резко подросла на вербальных интервенциях со стороны представителей ОПЕК, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Пара смогла скатиться к 2-недельному минимуму 64,31 на фоне удорожания Brent до отметки 45,56. Катализатором подобной динамики стало заявление министра энергетики Катара, в котором он отметил, что рынок нефти на пути к восстановлению баланса, даже несмотря на недавнее падение цен на актив. Учитывая, что в 2016 году президентскую роль в картеле выполняет именно Катар, рынок воспринял это как намек на то, что на сентябрьском неформальном форуме в Алжире (26−28 сентября) могут быть приняты шаги в пользу ограничения объемов добычи», — пояснила Афанасьева.

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«Не исключено, что тема заморозки объемов добычи будет муссироваться еще несколько дней, что позволит Brent подойти к сильному сопротивлению 45,90, которое будет не так-то просто пройти. Исходя из этого, курс USD/RUB может упасть до 63,60, однако дальнейшее движение может быть затруднено, поэтому на приближении к данной области имеет смысл рассматривать варианты покупок со среднесрочной целью на 65,20», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 августа, биржевые курсы основных валют растут. Так, к 11:19 мск доллар США подорожал к рублю на 14 копеек и составил 64,7550 рубля. Евро вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию — до 71,76 рубля. Официальный курс ЦБ РФ — доллар составляет 65,08 рубля. Курс евро установлен на отметке 72,15 рубля. Нефть марки Brent подешевела на 0,4% — до отметки в $45.