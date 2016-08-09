Владивосток, 9 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. К 2020−2025 годам в дальневосточных регионах обещают построить 13 электростанций разного типа. По 3 объекта появятся в Амурской области, Якутии и Приморье, по 2 — на Сахалине и в Хабаровском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

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В Амурской области намерены достроить к 2020 году Нижнебурейскую ГЭС с мощностью 320 МВт, к 2025 году — Нижне-Зейскую (Граматухинскую) ГЭС, 400 МВт. В регионе к 2020 году также появится теплоэлектростанция — Ерковецкая ТЭС мощностью 1200 МВт, призванная увеличить экспорт электроэнергии в Китай к 2020 году.

В Приморье запланировано строительство ветровой электростанции у мыса Поворотный в Дальнереченском районе. Имея мощность 100 МВт она, как предполагается, увеличит энергетического потенциала региона в 2025 году. К 2020 году край снабдят двумя новыми теплоэлектростанциями. ТЭС Восточной нефтехимической компании в городе Находка (мощность 685 МВт) будет снабжать бытовых и промышленных потребителей, а Уссурийская ТЭЦ (мощность 370 МВт) позволит ликвидировать дефицит электрической мощности на юге Приморья, снимет статуса региона высокого риска и удовлетворит растущий спрос на электроэнергию.

ГРЭС мощностью 333,9 МВт построят в Якутске, к 2020 году она заместит выбывающие мощности действующей электростанции и повысит надежность энергоснабжения горожан и жителей соседних районов. Ещё один объект для снабжения бытовых и промышленных потребителей — ТЭС газоперерабатывающего завода — создадут в якутском Ленске к 2025 году, а через 5 лет увеличат его мощность до 400 МВт. ТЭЦ посёлка Хандыга построят с этой же целью в Якутии к 2020 году, её мощность будет 165 МВт.

Новая тепловая электростанция появится и на Сахалине — для увеличения энергетического потенциала региона. К 2025 году мощность Томаринской ТЭС (г. Томари) будет 200 МВт, а через 10 лет — в 2 раза больше. Там же построят до 2020 года Сахалинскую ГРЭС-2 мощностью 360 МВт, она заместит действующую Сахалинскую ГРЭС и обеспечит нормативный резерв мощности Поронайского района области.

В Верхнебурейском районе Хабаровском крае будет Ургальская ТЭС (2400 МВт), которая позволит увеличить экспорт электрической энергии в Китай к 2020 году. Для этого же в столице региона построят Хабаровскую ПГУ мощностью 400 МВт.

В дальневосточных регионах также запланированы расширения мощностей и модернизации уже существующих электростанций, а также многочисленные строительства и ремонты высоковольтных линий, связывающих энергообъекты с населёнными пунктами и промышленными предприятиями.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ обновлена схема территориального планирования в области энергетики. В ней содержатся сведения о видах, назначении, наименованиях, основных характеристиках, местоположении объектов федерального значения в области энергетики на период до 2030 года.