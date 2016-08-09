Луганск, 9 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Глава ЛНР Игорь Плотницкий поблагодарил всех, кто переживал о состоянии его здоровья, и заверил, что на сегодняшний день он уже «в строю». Об этом говорится в заявлении Плотницкого от 9 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стена Объявлений Игорь Плотницкий

«Славлю Бога за то, что в результате взрыва в Луганске 6 августа не пострадали мирные люди. Сердечно благодарю всех, кто в эти дни желал мне здоровья: Федерацию профсоюзов ЛНР, Общественный совет, коллективы министерств и депутатов, братьев по оружию и особенно главу Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, ветеранов ополчения из многих стран, а больше всего — рядовых сограждан, которые стойко и с верой в победу переносят неизбежные тяготы нашей необъявленной Отечественной войны. Вашу поддержку я чувствую постоянно. Я в строю и верен присяге, которую давал Народу Донбасса в 2014 году! Я рядом с вами, что бы ни пела по этому поводу вражеская пропаганда, и какие бы небылицы о состоянии моего здоровья она ни рассказывала», — сказал Плотницкий.

Глава ЛНР считает, что покушение на его жизнь организовали «враги Донбасс», которым не нравится курс развития республики.

«Покушение на мою жизнь означает одно: врагам Донбасса очень не нравится курс, который мы избрали, и который мы последовательно реализуем. Это проявление не только бессильной злобы, а ещё и зависти. Ведь они, в гораздо лучших начальных условиях, всё разрушают и упускают. А мы, вопреки всем проблемам и опасностям, созидаем и обретаем. Поэтому они нас обстреливают не только минами и снарядами, но также отравленными слухами. Будьте готовы и к этому», — призвал Плотницкий.

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Он также сообщил, что уже выполняет служебные обязанности, в частности проводит совещания.

«Все необходимые распоряжения для обеспечения повседневной жизни и защиты республики я отдал незамедлительно. Сейчас работа власти продолжается в привычном режиме, а я регулярно провожу встречи и совещания. Жизнь продолжается. Призываю сограждан к стойкости, единству и взаимовыручке. Мы не только определили свой путь и свой выбор, но и защитили его в более опасной ситуации 14-го и 15-го годов. Вместе мы преодолеем все трудности и невзгоды», — подытожил Плотницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа около 8:00 по местному времени глава ЛНР вместе с охраной ехал на джипе по улице Кулибина г. Луганска. После поворота на улицу Ватутина машина остановилась на красный сигнал светофора, в этот момент злоумышленники привели в действие мощное взрывное устройство направленного действия. Плотницкий и его охрана получили ранения. Генпрокуратура ЛНР возбудила два уголовных дела по статьям «Посягательство на жизнь государственного деятеля» и «Покушение на жизнь двух и более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору».

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