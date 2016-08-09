Ставрополь, 9 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум.



pixabay.com Суд

В Ставрополе подтверждена законность штрафа коллекторской компании, которая заблокирована телефоны детской больницы на два дня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Напомним, в марте коллекторы за долги одной из сотрудниц городской детской клинической больницы им Филлипского Ставрополя заблокировали работу телефонов больницы, включив автодозвон с требованием возврата долга.

В апреле коллекторской компании ООО «Сентинел Кредит Менеджмент» был начислен штраф в 7 тыс. рублей по административному делу об использовании персональных данных. Она со штрафом не согласилась и подала апелляцию.

Решением Ленинского районного суда Ставрополя постановление о привлечении компании к административной ответственности оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

Напомним, в мировом суде Ставрополя идет другой процесс по этому же инциденту в отношении начальника регионального отдела Центральной дирекции по взысканию просроченной задолженности ООО «Сентинел Кредит Менеджмент». Он обвиняется в самоуправстве. Суд полагает, что 3 марта 2016 года обвиняемый потребовал возврата кредита одной из сотрудниц больницы, позвонив ей на работу. После того, как медсестра посоветовала разбираться с сотрудницей не на рабочем месте, коллектор заявил, что телефоны больницы отныне будут заблокированы.

В течение двух дней практически все телефоны больницы были блокированы звонками «автодозвона» с требованием возврата долга сотрудницы. В больницу не могли дозвониться пациенты и их родители.

Сотрудник фирмы свою вину не признает.

Напомним также, что руководитель компании привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка взыскания задолженности. Два сотрудника больницы привлечены к ответственности за то, что не позаботились об оснащении телефонов медучреждения переадресацией.