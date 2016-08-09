Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Спортсменка Юлия Ефимова, принесшая российской сборной серебро по итогам финального заплыва на 100 м брассом, желает своим соперницам быть более объективными и не верить всей информации западных СМИ. Об этом пловчиха заявила в беседе с журналистами.

tpsdave Пловчиха

«Всегда было так, что все спортсмены — вне политики, мне обидно, что многие этого не понимают, а просто смотрят телевизор и верят всему, что говорят», — отмечает Ефимова. Спортсменка призналась, что во время соревнований ощущала поддержку российских болельщиков.

На церемонии вручения наград соперницы Ефимовой, американки Лили Кинг и Кэти Мейли, не сочли нужным поздравить ее со вторым результатом в финальном заплыве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа, одержав победу в полуфинале Игр, Ефимова подняла палец вверх. Этот жест не одобрила Лилли Кинг, заявив, что ранее российскую пловчиху уличили в использовании допинга, и американке такая соперница не по душе.