Москва, 9 августа, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В октябре-ноябре 2016 года в Москве планируют высадить более 110 тысяч деревьев и кустарников. Как сообщается на портале госзакупок, общая стоимость работ составит около 199 млн рублей. В первую очередь новые растения будут высажены в ЦАО, СЗАО и ЮВАО.

Клод Моне. Сад. Парк

Как заявила корреспонденту ИА REGNUM глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова («Единая Россия»), необходимо высадить новые растения в тех местах, где были уничтожены старые. «В результате штормов были повалены деревья. В связи с аварийнми условиями по городу планируется высадить порядка 6 тысяч деревьев. В больше степени в ВАО, ЮВАО и САО», — отметила она.

Депутат добавила, что в городе продолжается реализация программы «Миллион деревьев». «Она проводится по заявкам москвичей. Уже 1 млн 400 ысяч деревьев высажено, а надо 3 млн деревьев», — уточнила она.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин признал, что в столице вырубаются деревья, «в основном поросль». При этом, чиновник подчеркнул, что посадка новых рстений осуществляется в том же районе, где были вырублены растения.

Из-за разгула стихии в июле 2016 года, в столице было повалено более 1 тысячи деревьев. В мэрии города обещали восстановить число деревьев в городе.

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Как сообщало ИА REGNUM, за весенний период 2016 года в Москве появилось более 200 тысяч новых кустарников и деревьев.