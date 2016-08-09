Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Сотрудники петербургского главка СКР провели обыски в офисе и квартире депутата Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Алиева («Единая Россия»), являющегося также главой областного «Водоканала», и допросили парламентария.

lenoblzaks.ru Саяд Алиев

Как сообщают СМИ, сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу совместно с СОБРом вошли в офисный центр на площади Растрелли, дом 2А в Петербурге около 14:00 8 августа. По данным источника издания «Фонтанка.ру» обыск проводился в рамках ранее возбужденного уголовного дела об организованной этнической преступной группе, базирующейся на овощебазе на Софийской улице.

В Главном следственном управлении СКР по Петербургу корреспонденту ИА REGNUM не стали комментировать информацию об обысках, но факт их проведения не опровергали. По данным источника агентства, обыски не имеют отношения к деятельности регионального «Водоканала», в офис которого также наведались следователи. Самого Саяда Алиева видели утром 9 августа на рабочем месте.

Зампредседателя правительства Ленобласти по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту Олег Коваль заявил, что происходящее может быть происками врагов Саяда Алиева и следствием предвыборной борьбы.

«Депутата Алиева, как единоросса, поддерживают 84% населения Всеволожского района. Могу сказать одно, конкуренты не спят, — заявил Коваль изданию Online47. — Думаю, что жизнь, которую ведет Алиев как депутат ЗакСа, мне видна, а то, что там ему вменяют, в моем понимании, там есть кому разбираться в этом. Как понимаю, он проходит по делу свидетелем».

Вместе с тем, как сообщил «Радио Балтика» председатель регионального парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Бебенин, если Саяду Алиеву предъявят обвинение, его членство в партии будет приостановлено. Однако если Алиев будет проходить по делу в качестве свидетеля, он останется членом «Единой России».

Напомним, овощебаза на Софийской улице в Петербурге фигурирует в нескольких уголовных делах, в частности, о мошенничестве и заказном убийстве. Так, в октябре 2013 года на этой овощебазе проходили обыски и задержания по делу о мошенничестве на 80 млн рублей. В июне 2016 года там произошло заказное убийство бизнесмена Марифа Исмаилова. По этому делу привлечены предполагаемые заказчик убийства Афган Алиев и исполнитель Эмиль Гусейнов.

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Отметим, Саяд Алиев был избран депутатом областного парламента пятого созыва в декабре 2011 года. Ранее, с 2005 года, Алиев был председателем совета депутатов и главой муниципального образования «Дубровское городское поселение». С 2007 года исполнял депутатские обязанности на постоянной основе. До этого в течение нескольких лет руководил компаниями «Интраст» и «Завод Невский Ламинат». В настоящий момент также является главой областного «Водоканала».