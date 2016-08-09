Донецк, 9 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум.



mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

За прошедшие сутки в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях. Противоборствующие стороны продолжают применять артиллерию калибра 120, 122 и 152 мм. Об этом сегодня, 9 августа, сообщают источник в военном ведомстве ДНР, Народная милиция ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

По словам военного ДНР, прошлой ночью на Донетчине украинские войска обстреляли позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Трудовское, Пантелеймоновка, Зайцево, Крутая Балка, Васильевка, Саханка, Ленинское и Коминтерново. «В 20:30 украинская сторона начала обстрел Ясиноватой из орудий калибра 122 мм. Затем около 23:30 украинские подразделения обстреляли Старомихайловку из орудий калибра 152 мм. Всего выпущено 117 артснарядов», — рассказал ДАН источник.

При этом подразделения ВСУ использовали минометы калибра 82 и 120 мм. Источник отметил, что в результате ведения боевых действий в Коминтерново были повреждены три жилых частных дома по улице Кирова, 34, 35 и 45, ранен мирный житель. «От разрыва мины множественные осколочные ранения получил мужчина 1987 года рождения. Пострадавший отправлен в центральную городскую больницу Новоазовска», — заверил силовик.

На Луганщине Народная милиция ЛНР зафиксировала обстрелы позиций ополчения в г. Стаханове. В результате ведения боевых действий был разрушен один дом, еще два получили повреждения. Отмечается, что украинские войска использовали 82‑ и 120-мм минометы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В свою очередь, 9 августа спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Ирина Баранова рассказала, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 47 раз нарушили режим прекращения огня. «20 обстрелов зафиксировано на Мариупольском, 16 на Донецком и 11 на Луганском направлениях. Противник грубо нарушил Минские соглашения, применив запрещенную тяжелую артиллерию», — сказала Баранова. По ее словам, в с. Широкино (Мариупольское направление) украинские морпехи были обстреляны из пушек калибра 122 мм (116 снарядов). Кроме этого, ВС ДНР выпустили более 170 мин разного калибра по позициям ВСУ в Красногоровке, Широкино, Водяном и Гнутово. «На Донецком направлении враг применил артиллерию калибра 152 мм по Луганскому. На участке Троицкое — Верхнеторецкое — Авдеевка противник предпринял вооруженные провокации с использованием минометов и гранатометов различных калибров и систем. По позициям у Каменки противник вел пулеметный, а по Майорску — гранатометный огонь», — добавила Баранова.

Она также проинформировала, что в Новозвановке, Новоалександровке и Новотошковском (Луганщина) ВС ЛНР обстреляли украинские войска из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. «В Золотом противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия, зафиксирована активность снайпера», — подытожила Баранова.

В то же время 9 августа пресс-офицер украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), подполковник Вадим Бакай проинформировал, что в Красногоровке (Донетчина, под контролем ВСУ) мины ВС ДНР разорвались возле городской больницы, а также в жилом секторе. По его словам, в общем повреждения получили шесть жилых домов, в том числе многоквартирные, по улицам Нахимова, Советская, Ореховая и Прокофьева. «К счастью, в результате этих обстрелов мирные жители повреждений не получили», — отметил Бакай.

Ранее, 8 августа, спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что Генштаб начал переброску дополнительной военной техники на административную границу с Крымом для защиты от возможного наступления ВС РФ. Селезнев отметил, что украинские силовики находятся в полной боевой готовности и готовы к любому развитию событий. По его словам, в настоящее время проводятся плановые работы, которые позволят подготовить адекватную реакцию со стороны ВСУ, в случае военной агрессии.

Напомним, ранее Селезнев сказал, что все заявления российской стороны о том, что Украина якобы проводит диверсионную работу на полуострове Крым, являются выдумкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ВС ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине в результате боевых действий погиб один боец ДНР, еще двое получили ранения. Басурин отметил, что подразделения ВСУ 320 раз обстреляли позиции армии ДНР. При этом украинские войска применяли 122‑ и 152-мм артиллерию (42 снаряда), минометы 82 и 120 мм (217 мин), танки (20 снарядов), БМП, гранатометы и стрелковое оружие.