Курск, 9 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Курской области очаг африканской чумы свиней был зафиксирован на племенном репродукторе ОАО «Надежда» в селе Куриловка Суджанского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, чтобы не допустить эпидемии, только за 8 августа в Суджанском районе было уничтожено 1047 животных. Всего с момента введения режима, со 2 августа, было уничтожено более 17 тысяч голов скота.

(сс) Peggy_Marco Свинья

Исследования фарша, изготовленного ОАО «Надежда», проводились ГБУ Брянской области «Почепская зональная ветеринарная лаборатория» — в Брянск эта продукция поступила без согласования с региональным управлением ветеринарии. В фарше была обнаружена дезоксирибонуклеиновая кислота вируса африканской чумы свиней. Продукция была утилизирована, место ее хранения и утилизации — обеззаражено.

Район очага оцеплен, на основных трассах установлены посты МВД и ветслужбы. В Беловском районе на охранно-карантинном полицейском посту обработали дополнительно 60 единиц автотехники и организовали еще один полицейский пост. В селе Куриловка установлена первая угрожаемая зона — в радиусе 20 километров от очага заболевания. На этой территории проводится подворовый обход с целью уточнения поголовья свиней, запрещена продажа животных всех видов, включая птицу, а также торговлю мясом и продуктами животноводства, запрещено проведение ярмарок, запрещен ввоз свиней в хозяйства и населенные пункты, на почте запрещен прием посылок от граждан с продуктами и сырьем животного происхождения.

Вторая угрожаемая зона установлена в пределах административных границ Суджанского района. Там на время карантина запрещена торговля на рынках свиньями и продуктами свиноводства, ярмарки, выпас свиней.

На свиноводческих комплексах, расположенных на территории Курской области и в личных подсобных хозяйствах граждан, по данным МЧС, случаев массового падежа домашних свиней не установлено.