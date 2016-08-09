Москва, 9 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. В Москве клиенты сервиса каршеринга угнали и успели частично разобрать на запчасти арендованный автомобиль, сообщает Life.

Stolbovsky Московский каршеринговый автомобиль

Инцидент произошел с автомобилем «Хёндэ-Солярис» компании «Делимобиль». Двое мужчин взяли машину в аренду в ночь с 4-го на 5-е августа, после чего начали снимать с нее запчасти: двери, капот, аккумулятор и часть электроники.

Угонщиков удалось найти с помощью датчиков, которые установлены на автомобиле. Представившись покупателями, сотрудники правоохранительных органов и службы безопасности «Делимобиля» передали злоумышленникам деньги.

Мужчины задержаны, поврежденный автомобиль восстанавливается. Такой инцидент произошел в Москве впервые. Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы.