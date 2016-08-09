Хабаровск, 9 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Мониторинг цен на продовольствие усилен в Хабаровском крае. Такое решение приняли региональные власти в связи с изменениями в федеральном законодательстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

wallspaper.ru Гречка

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С 15 июля в России ужесточен контроль в сфере производства и реализации продуктов питания. Введен ряд новых правил для участников рынка. Например, размер вознаграждения, получаемый торговыми сетями от производителей, снижен с 10 до 5%.

«Мы намерены еженедельно отслеживать то, как выполняются новые требования. Первый такой рейд уже прошел в Хабаровске. Наши специалисты оценили уровень цен на краевой ярмарке «выходного дня», а также в одном из крупных магазинов краевой столицы. В Хабаровске отмечено сезонное снижение цен на овощную продукцию, в среднем на 30%», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края.

«Объективных факторов для резких скачков цен сегодня нет. В Хабаровском крае индекс потребительских цен в среднем ниже, чем в других регионах Дальнего Востока и в среднем по России. Это связано с высокой конкуренцией на местном рынке сбыта», — уточнил и.о.начальника комитета Николай Крецу.

Между тем, специалисты отмечают, что не все участники рынка восприняли нововведения однозначно. Торговые сети не желают терять прибыль.

Для урегулирования ситуации специалистами комитета намечены встречи с предпринимателями, проведение круглых столов, где можно будет обсудить ситуацию, нацелить продавцов на конструктивную работу.

Кроме чиновников, мониторить цены в Хабаровском крае будут группы народного контроля. В их состав войдут депутаты, активисты общественных организаций и обычные жители. Обо всех фактах необоснованного завышения цен можно будет сообщать в ФАС.

В рамках нововведений в законодательстве, Федеральная Антимонопольная Служба получила новые полномочия и намерена пристально контролировать потребительский рынок. Нарушителей ожидают большие штрафы.

В Хабаровском крае ужесточение федерального законодательства в сфере цен на продовольствие коснется 920 торговых точек, 274 торговых сетей, а также 300 производителей, выпускающих 1 700 наименований продовольственных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе уже почти в два раза подрожала гречневая крупа. Еще недавно цена за килограмм самой народной крупы не превышала 65 рублей. В середине июня ошеломленные покупатели увидели на прилавках гречку стоимостью от 82 до 110 рублей за килограмм. Ритейлеры отмечают, что подорожавшую гречку люди стали раскупать очень быстро — берут сразу помногу, про запас. По мнению предпринимателей, это может быть связано с опасениями, что народный продукт подорожает еще.