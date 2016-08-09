Москва, 9 августа, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Отказ Люблинского суда Москвы изменить российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный обжалован прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Прокуратура обжаловала решение Люблинского суда, согласно которому было отклонено требование Федеральной службы исполнения наказаний о замене А. Навальному условного наказания на реальное»,— сообщили в пресс-службе.

Речь идёт об уголовном деле, в котором Навальный проходит обвиняемым в хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа Люблинский суд отказался удовлетворить ходатайство ФСИН об изменении Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Представитель ФСИН в ходе судебного заседания утверждала, что Навальный систематически нарушал правила условного наказания.