Красногорск, 9 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Роспотребнадзор временно запретил купание в зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», сообщает пресс-служба ведомства. Запрет связан с несоответствием проб воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.

Victor Mikhalev Купаться запрещено

Пробы были взяты после поступившей информации о загрязнении Москвы-реки в Красногорском районе Московской области, где в начале августа 2016 года прорвало канализацию.

«В отобранных пробах воды отмечено несоответствие санитарным нормативам по микробиологическим показателям, в связи с чем купание в зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3» временно запрещено до получения удовлетворительных результатов проб воды из Москвы-реки при повторном отборе», — отмечается в сообщении.

Специалисты управления 9 августа организуют повторный отбор проб воды.

Напомним, 2 августа 2016 года в Красногорском районе Московской области был зафиксирован прорыв канализационной трубы и сточные воды попали в Москву-реку.