Вашингтон, 9 августа, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Подавляющее большинство молодых граждан США поддерживает права представителей ЛГБТ-сообщества в таких областях, как трудоустройство, здравоохранение и усыновление детей, сообщает Associated Press со ссылкой на новый опрос общественного мнения.

Питер Пауль Рубенс . Жена и дети

Инициатором опроса выступила организация GenForward. По данным исследования, проведенного среди граждан США в возрасте от 18 до 30 лет, поддержка мер в указанных областях выросла за последние два года с 69% до 84%, особенно среди молодых представителей белого населения страны. Лишь небольшая их часть, тем не менее, считает права членов ЛГБТ-сообщества основной проблемой, стоящей перед страной.

Так, 92% молодых жителей США поддерживают меры по предотвращению ВИЧ и СПИД, 90% выступают за равные права при устройстве на работу. За предоставление прав на усыновление выступает 80% опрошенных.

Большинство респондентов — невзирая на этническую принадлежность — считает, что необходимо проводить занятия для правоохранительных органов по вопросам трансгендерства, страховые компании должны предоставлять покрытие медицинских услуг для трансгендеров, столкнувшихся с вызванными сменой пола заболеваниями, а правительство должно оказать поддержку молодежным организациям ЛГБТ-сообщества.

По словам 27-летней Кристи Коклин, которая идентифицирует себя мультирасовой американкой из города Провиденс, штат Род-Айленд, права для ЛГБТ — это логичный шаг.

За предоставление страхового покрытия лечения заболеваний, вызванных сменой пола, выступают прежде всего молодые люди, принадлежащие к азиатским, афроамериканским и латиноамериканским этническим группам.