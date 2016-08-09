Красногорск, 9 августа, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Московское управление Роспотребнадзора в связи с сильным загрязнением воды временно запретило купание в зонах отдыха «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3». Об этом сообщается во вторник, 9 августа, на сайте ведомства.

piper60 След на песке. Вода

«В связи с информацией о загрязнении р. Москвы в Красногорском районе Подмосковья был проведен отбор проб воды в зонах отдыха с купанием «Серебряный бор-2» и «Серебряный бор-3», — говорится в сообщении. — В отобранных пробах воды отмечено несоответствие санитарным нормативам по микробиологическим показателям».

В ведомстве добавили, что в органы исполнительной власти и в эксплуатирующую организацию зон отдыха направлены письма об установке щитов о временном запрете купания.

Повторный отбор проб будет организован 9 августа.