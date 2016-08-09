Архангельск, 9 августа, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Каскад» Ивана Сардака, обвиняемого в мошенничестве и фальсификации доказательств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Установлено, что Сардак в 2012—2014 гг. в рамках заключенных с Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области и мэрией Архангельска государственного и муниципального контрактов, преследуя цель хищения бюджетных денежных средств, предоставил ложные акты об объеме выполненных возглавляемым им ООО «Каскад» работ по дноуглублению реки Пинега и по благоустройству причала в городе Архангельске, а также отразил в этих актах завышенную стоимость проведения работ.

Общий ущерб от преступных действий Сардака составляет свыше 32 млн рублей.

Кроме того, Сардак, не желая оплачивать работы по выемке речного грунта, выполненные привлеченным им субподрядчиком, в размере более 5 млн рублей, в 2014 г. предоставил в Арбитражный суд Архангельской области, рассматривавший иск этого субподрядчика к ООО «Каскад», сфальсифицированные доказательства о якобы проведенных работах иной организацией.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

В отношении Сардака избрана мера пресечения в виде залога. В целях возмещения ущерба на его имущество общей стоимостью около 7 млн руб. наложен арест.