Казань, 9 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Татарии на железной дороге была обнаружена утечка соляной кислоты из цистерны, отправленной из Чувашии. Как сообщает ГУ МЧС по Татарии, было пролито свыше 4 тонны, всего в цистерне по документам было 63 тонны соляной кислоты.

В.С.Білецький Железнодорожные цистерны

ЧП произошло 8 августа на железнодорожной станции Тойма, сообщение о происшествии поступило в 12:05 часов. «На станции произошла утечка соляной кислоты из цистерны. Концентрация жидкости 28%, примерно 400 гр/л. Отправителем данной цистерны является ПАО «Химпром», станция отправления Новочебоксарск Горьковской железной дороги. Данный состав был сформирован на станции Агрыз, в состав поезда входило 73 вагона с различным грузом. Вагон с соляной кислотой был последний в составе», — говорится, в частности, в сообщении ведомства.

По информации спасателей, утечка кислоты происходила из середины цистерны во время движения поезда и на самой станции. Работы по откачке кислоты были завершены в 20:12 часов. По данным ГУ МЧС, по документам в цистерне было 63 тонн, после откачки осталось 58 тонн 897 литров. «Было пролито 4 тонны 303 литра», — уточняется в релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2016 года в Новочебоксарске на заводе «Химпром» произошла утечка хлора «при выполнении технологической операции», жертв и пострадавших нет.

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Соляная кислота представляет собой бесцветную едкую жидкость. При попадании на кожу она вызывает химические ожоги, испарения вызывают раздражение глаз и дыхательных путей.