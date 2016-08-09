Калининград, 9 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Виновник массового отравления детей в лагере «Огонёк» в Калининградской области — индивидуальный предприниматель Андрей Миронов — решением суда оштрафован на 10 тыс. рублей. Об этом сегодня, 9 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

gov39.ru Детский лагерь «Огонёк» на берегу Балтики

По данным ведомства, при внеплановой выездной проверке в деятельности Миронова были выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В результате договор об оказании услуг по организации и обеспечению питанием лагеря «Огонёк» был расторгнут.

Одновременно прокуратура Калининградской области провела выездную проверку, которая выявила нарушения со стороны руководства «Огонька». В частности, медработники лагеря не вносили записи о заболевших детях, предварительном диагнозе и назначенном лечении, в том числе по факту произошедшего массового отравления.

Кроме того, продолжается проведение доследственной проверки управлением СКР по Калининградской области.

ИА REGNUM уточняет, что лагерь «Огонёк», расположенный на берегу Балтийского моря в г. Светлгорске, принадлежит мэрии Калининграда. Всего пострадало 39 школьников и трое взрослых. Причиной групповой заболеваемости, по данным Роспотребнадзора, стала стафилококковая инфекция.

В последний раз массовое отравление детей в калининградских лагерях произошло 13 лет назад. Речь идёт о центре отдыха «Алые паруса» на Куршской косе, где отравились девять детей и трое взрослых.