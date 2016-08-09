Москва, 9 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Российский хоккеист Александр Овечкин может пропустить Кубок мира в Торонто (Канада) из-за травмы ноги, полученной на отдыхе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ivanmakarov Александр Овечкин

По данным издания, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» травмировал конечность, занимаясь спортом на отдыхе. Лечение травмы может занять три недели — медицинское обследование спортсмен пройдет в ближайшее время.

Кубок мира — 2016 по хоккею пройдет в канадском Торонто с 17 сентября по 1 октября. 27 мая был опубликован состав сборной России, в нее включен Овечкин.