Казань, 9 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. В международном аэропорту Казани совершил вынужденную посадку пассажирский самолёт, следовавший из Екатеринбурга в Москву. Причина посадки — внезапное ухудшение самочувствия одной из пассажирок рейса, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Республике Татарстан.

arispro.ru Международный аэропорт Казань

Вынужденная посадка произошла вечером 8 августа. Плохо стало женщине 1958 года рождения, больной диабетом: у неё резко повысился уровень сахара в крови.

После посадки женщину отвезли в одну из казанских больниц. Самолёт вылетел из аэропорта Казани через полтора часа после приземления. Самолёт, следовавший в аэропорт «Шереметьево», принадлежит компании «Аэрофлот».