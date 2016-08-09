Красноярск, 9 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Александр Букарин с 9 августа уволен с должности начальника управления губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

picserver.org Коррупция

Уточняется, что чиновник уволился по собственной инициативе. Врио руководителя управления с 10 августа назначен заместитель начальника управления Игорь Жуков. Соответствующее распоряжение уже вступило в силу.

Добавим, управление губернатора края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений является структурным подразделением администрации главы региона. В задачи управления, как следует из его названия, входит профилактика коррупционных и иных правонарушений в регионе.

Напомним, Александр Букарин занимал эту должность с декабря 2008 года.