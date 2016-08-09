Рыбинск, Ярославская область, 9 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. 8 августа завершилось пребывание святых мощей праведного Феодора Ушакова в Рыбинской епархии Ярославской области. Последнее место, где встречали мощи, — деревня Хопылево, родина праведного воина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Рыбинской епархии.

Фото Рыбинской епархии

Здесь, на левом берегу Волги, в приходе Богоявленского храма родился русский адмирал Федор Ушаков, здесь прошло его детство, здесь он крестился. С историей Богоявленского храма связано детство и родного дяди и наставника адмирала — преподобного Феодора Санаксарского (Ушакова). Последние годы своей жизни великий флотоводец проведет в Санаксарском монастыре, в котором игуменом был его дядя, там же и будет похоронен.

В советские годы храм Богоявления-на-Острову был закрыт и на долгие десятилетия оказался никому не нужен. На протяжении многих лет храм, имеющий статус памятника архитектуры федерального значения, разрушался. К тому моменту, когда его передали Русской православной церкви, он представлял собой практически одни руины. Рядом с храмом похоронены родители Ушакова. Несмотря на огромное архитектурное, культурное и религиозное значение, храм начала 18-го века до сих пор не восстановлен.

В день встречи мощей в Хопылево приехали мэр Рыбинска Денис Добряков, глава администрации Рыбинского района Татьяна Смирнова, представители областной администрации, силовых структур, прихожане разных храмов и священнослужители. Раку с мощами занесли в храм, где был совершен молебен.

«Мы сейчас молились в том храме, где был крещен праведный воин Феодор Ушаков, где он причащался и возрастал в Боге. Здесь начал формироваться будущий подвижник и защитник нашей Родины. И мы надеемся, что Господь даст нам силы и разумение для восстановления этого замечательного храма», — сказал епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин после торжественной службы.