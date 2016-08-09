Пекин, 9 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Власти китайского города Шанцю решили проблему пыли на улицах коренным образом: всего за одну ночь все земляные основания деревьев в городе оказались забетонированы. Жители города, заметив внезапную перемену на улицах, собрали более 10 тыс. подписей под петицией об отмене решения городской мэрии.

chinanews.com забетонированные деревья

После того как фотографии забетонированных деревьев были выложены в популярную в КНР социальную сеть Weibo, на городские власти обрушилась волна критики со стороны китайских граждан. Делом о забетонированных деревьях заинтересовалось Министерство охраны окружающей среды КНР, пишет «Наньцзао жибао».

Чиновники городского управления Шанцю уже сообщили, что принятые ими меры по предотвращению возникновения пыли на улицах города оказались недейственными. Кроме того, в мэрии отметили, что в ближайшие дни муниципальные службы займутся очисткой деревьев от бетона.

Власти КНР неоднократно принимали неверные решения в области взаимодействия с окружающей средой, которые приводили к катастрофическим последствия. Так, в 1958 г. была начата кампания по истреблению воробьев, которых считали главным уничтожителем урожаев. В результате необдуманного уничтожения популяции воробьев спустя год в КНР наступил голод, жертвами которого стали от 10 до 30 млн граждан.