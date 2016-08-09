Иваново, 9 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Ивановская область и Фонд развития моногородов заключили соглашения о сотрудничестве по развитию моногородов Вичуга и Наволоки. Подписи под документом 8 августа поставили губернатор Ивановской области Павел Коньков и генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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«Мы подписали знаковый для региона документ. Работа проведена огромная, кропотливая, но она того стоит. Генеральное соглашение станет основой для оказания поддержки Фондом развития моногородов проектам в муниципалитетах Ивановской области», — прокомментировал губернатор Павел Коньков.

Документы, как сообщается, должны стать отправной точкой при работе правительства области и фонда по социально-экономическому развитию территорий. В соглашении оговорены обязательства обеих сторон по созданию условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода. При поддержке Фонда развития моногородов, в частности, планируется создание объектов инфраструктуры, необходимых для реализации в Вичуге и Наволоках новых инвестиционных проектов.

«На федеральном уровне работа по развитию моногородов названа одним из приоритетов работы кабинета министров. Не случайно практически решенным можно считать вопрос о том, что все меры поддержки монотерриторий будут собраны в единый комплекс, синхронизированы и получат статус национального проекта. Регионы такой подход, безусловно, могут только приветствовать», — добавил губернатор.

Глава региона сообщил, что Ивановская область претендует на получение государственной поддержки на строительство очистных сооружений и капитальный ремонт берегозащитной дамбы в Наволоках, а также на реализацию проекта создания инфраструктуры для индустриального парка «Вичуга». Якорным резидентом ИП должен стать комплекс по производству синтетического волокна, который уже называют будущим локомотивом легкой промышленности в регионе.

Параллельно ивановские власти дорабатывают пакет документов для поддержки фондом моногорода Тейково. Продолжается активная работа по развитию других монотерриторий, в частности поселка Петровский, города Южи.

Всего в Ивановской области монопрофильными признаны 10 населенных пунктов.