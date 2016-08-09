Химки, Московская область, 9 августа, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области проводят обыски в офисе IKEA на территории «Химки Бизнес-парк» в городе Химки в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Об этом, как передает «МИР 24», сообщила представитель ведомства Ольга Врадий.

Sam Greenhalgh IKEA

«Обыски проводят сотрудники Главного следственного управления СКР по Московской области в рамках расследуемого уголовного дела», — сказала она.

При этом Врадий не стала уточнять, о каком именно деле идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в центральный офис компании IKEA в подмосковном городе Химки. В пресс-службе шведской компании факт обысков подтвердили и уточнили, что IKEA «тесно сотрудничает, оказывает все необходимое содействие».

Читайте также: В офис IKEA в Химках пришли правоохранители