Бишкек, 9 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии совместно с зарубежными коллегами провели спецмероприятие, в ходе которого были выявлены и задержаны граждане, завербованные воюющими в Сирии террористами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ сегодня, 9 августа.

josealbafotos Арест. Тюрьма

В ходе расследования было установлено, что двое жителей Лейлекского района Баткенской области (юг Киргизии) в начале июля 2016 года вылетели из Киргизии для участия в «вооруженном джихаде». Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Наемничество», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

ИА REGNUM напоминает, что, по информации правоохранительных органов, принимали или продолжают принимать участие в боевых действиях на стороне террористов в Афганистане, Ираке и Сирии 508 граждан Киргизии — 387 мужчин и 121 женщина, из которых 83 несовершеннолетних. При этом уже вернулись в Киргизию 40 из них, 33 человека погибли в «горячих точках». Отметим также, за 2015 год киргизские силовые ведомства раскрыли 1032 преступления экстремистской и террористической направленности.