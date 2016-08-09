Оренбург, 9 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданина Казахстана 27-летнего Руслана Максатова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», пунктами «а, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 9 августа старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

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Напомним, 26 января 2015 года в дренажной трубе лесополосы автодороги Оренбург — с. Татарская Каргала в районе колхоза Ленина обнаружен труп Рамиля Исмагилова с признаками насильственной смерти, который находился в розыске как без вести пропавший с 23 января 2015 года.

Обвинение в убийстве предъявлено гражданину Казахстана Руслану Максатову. Он задержан оперативными сотрудниками полиции при его попытке въехать в Оренбург в третий раз. В настоящее время он содержится под стражей.

По версии следствия, в январе и марте 2015 года он убил двух оренбужцев, которые занимались валютным бизнесом. Валютчики застрелены из травматического пистолета в салонах автомобилей, на которых передвигался фигурант уголовного дела. У убитых похищены находившиеся при них денежные средства на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Первое преступление совершено в январе. Злоумышленник, как считает следствие, уговорил своих двух знакомых под предлогом покупки автомобиля поехать с ним в Оренбург. Когда валютчик подсел в салон автомобиля, обвиняемый начал его расстреливать. В своих показаниях двое знакомых фигуранта уголовного дела, проходящие как свидетели, признались, что были в шоке, поскольку не ожидали такого поворота событий.

Во втором случае обвиняемый Максатов, по данным следствия, совершил преступление уже в сговоре со своим знакомым земляком. Двигаясь по центру Оренбурга в автомобиле, он начал расстреливать валютчика в салоне. Сообщник обвиняемого в настоящее время объявлен в международный розыск.

«Раскрытию преступления способствовали, в том числе показания оренбургского таксиста, видевшего как через стекло проезжающего мимо автомобиля с государственными регистрационными знаками соседнего государства вылетела пуля и попала в корпус маршрутного автобуса», — сообщила представитель прокуратуры.

Стоит отметить, что после случая убийства Исмагилова работа полицейских по предотвращению фактов незаконного предпринимательства в сфере валютных операций подверглась резкой критике со стороны прокуратуры.

В результате сотрудники стали совершать регулярные рейды возле ТД «Восход» (место, где собираются нелегальные валютные предприниматели).

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