Москва, 9 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум. За шесть месяцев 2016 года в России было продано 58 люксовых автомобилей Rolls-Royce, что составляет лишь 67% от показателя минувшего года, сообщает 9 августа агентство «Автостат».

publicdomainpictures.net Эмблема Rolls-Royce

Чаще всего в этом году российские покупатели дорогого бренда предпочитали модель Wraith — купе стоимостью свыше 24 млн рублей было продано в количестве 24 экземпляров, что на 55,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Седан Rolls-Royce Ghost с начальной стоимостью 23,5 млн рублей приобрели 15 человек, а обладателями нового кабриолета Rolls-Royce Dawn за 28 млн рублей стали 12 жителей страны.

Более 60% новых машин бренда приходится на Московский регион: здесь продано 38 «Роллс-Ройсов» за полгода, семь автомобилей проданы в Санкт-Петербург. В 2015 году в России было продано 87 автомобилей Rolls-Royce.

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