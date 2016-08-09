Самара, 9 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Большинство родителей учащихся школы №22 лояльно отнеслись к ранее наложенным запретам на мини-юбки, блузки с глубоким вырезом и предметы одежды, «содержащие символы, ярко выражающие принадлежность ученика к тем или иным неформальным организациям или движениям», но запрет на ношение брюк вызвал неоднозначную реакцию, за которой последовала жалоба в прокуратуру, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афанасьева Елена. Первое сентября. 1951

В самарских соцсетях тема запрета брюк для девочек вызвала бурное обсуждение. На сайте школы №22 опубликована выписка из протокола №2 заседания Совета школы от 10 мая 2016 года. Из документа следует, что замдиректора по воспитательной работе Екатерина Акопьян предложила внести в действующее Положение о школьной форме учащихся следующие изменения: из пункта 3.1 убрать «для девочек… брюки классического стиля» в пункт 3.3 «не рекомендуется» заменить словом «запрещается». В пункт 3.3 добавить «запрещается… брюки для девочек».

«Постановили: принять изменения в Положение о внешнем виде учащихся. Решение принято единогласно открытым голосованием», — написано в документе.

В эфире радио «Эхо Москвы» в Самаре начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Сергей Курьянов, к которому журналисты обратились за комментарием, заявил, что идет проверка решения Совета школы №22. Как он отметил, если жалобы подтвердятся, виновные понесут предусмотренную законом ответственность.

Отметим, инициатор запрета на брюки для девочек — 50 летняя Екатерина Акопьян — имеет 32 года и 9 месяцев педагогического стажа работы, её специальность по диплому «Преподаватель хореографических дисциплин».

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«Решение совета обязательно для всех обучающихся» С чего бы и на основании какого документа? Какой документ устанавливает полномочия этого совета (и особенно, не относящиеся к процессу обучения, такие, как принятие требований к одежде)?И какой документ позволяет директору школы назначать этот совет? (А не выбирать его общешкольным родительским собранием)?, — поделился своими мыслями один участник.

Другой ответил: «Поискал в яндексе полномочия подобного совета, не нашел ничего. Может, плохо ищу, но похоже что юридически они вообще никто, и не то что запрещать, даже рекомендовать форму не их ума дело, это дело родителей. Пусть проводят общешкольное родительское собрание — оно может рекомендовать форму. И заодно, оно же может переизбрать этот совет».

«Решение совета обязательно для всех обучающихся, тут директор прикрылся. Только пока нет закона об обязательности школьной формы, и положение «о школьной форме» может носить ТОЛЬКО рекомендательный характер, — считает еще один участник обсуждения. — В уставе школы есть пункт об обязательности выполнения решений совета школы для всех учащихся и родителей? Если не ошибаюсь, совет школы — орган совещательный, а не административный. Будет приказ директора про брюки — сначала спросить, на основании каких правоустанавливающих актов он издан, потом жалоба в депобразования. А вот такие «решения» — присоединяюсь в предыдущему оратору — интеллигентно игнорировать».