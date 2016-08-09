Тбилиси, 9 августа, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Инфляция в Грузии в июле 2016 года, в сравнении с предыдущим месяцем, составила 0,2%. По информации Национальной службы статистики Грузии, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены вросли на 1,5%, а в сравнении со средним показателем 2010 года — на 15,7%.

Нико Пиросмани. Фруктовая лавка

В течение месяца цена в группе транспорта повысились на 1,3%, что в основном обусловлено ростом цен на сами автотранспортные средства (7%) и на транспортное обслуживание (3,4%). Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, в то же время продовольствие и безалкогольные напитки подешевели на 0,4%, в том числе овощи и бахчевые подешевели на 12,7%.

В сравнении с июлем прошлого года, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 13,1%, жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — на 6,1%, услуги здравоохранения — на 4,1%. Понижение цен на 8,6% отмечается в группе транспорта, в основном за счет уменьшения расходов на эксплуатацию транспортных средств (на 14,2%) и на покупку транспортных средств (на 12%).