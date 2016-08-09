Великий Новгород, 9 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. В бюджет Новгородской области, по информации департамента финансов на 29 июля 2016 года, поступило около 13,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 21,4% больше, чем за такой же период 2015 года. Об этом сегодня, 9 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоговые поступления

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось поступление налогов на прибыль организаций (на 34,5%); на доходы физических лиц (на 8,5%); на имущество организаций (на 11,3%); акцизов (на 46,4%).

«Увеличились поступления от налога, взимаемого по упрощенной системе, от штрафов, платежей за негативное воздействие на окружающую среду, платы за использование лесов, а также доходов от использования имущества и продажи активов», — сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

При этом бюджет областного центра, Великого Новгорода, как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии недополучил практически 60% доходов от плана.

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Напомним также, что бюджет Новгородской области на 2016 год сформирован без дефицита.