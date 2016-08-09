Лондон, 9 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, стало известно о том, что влиятельная британская нефтегазовая компания British Petroleum (ВР) занимается поисками покупателей для своей доли в размере 50% в крупнейшем нефтегазоперерабатывающем заводе в Китае SECCO. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Holger.Ellgaard Эмблема BP

По словам источников, сумма сделки может достигать от двух до трех миллиардов долларов. Британская компания уже наняла инвестиционный банк для продажи своей доли.

Крупнейший китайский нефтегазоперерабатывающий завод SECCO является совместным предприятием British Petroleum и китайской нефтехимической корпорации Sinopec. Завод стоимостью $2,7 млрд был основан в 2001 году, он производит этилен и пропилен, которые используются для изготовления смол, пластика и синтетического каучука. SECCO является самым значительным вкладом ВР в Китае. Поэтому, как отмечает агентство, успешное совершение сделки будет означать, что британская компания вышла из первого крупного бизнеса в КНР. В свою очередь, в ВР отказались давать комментарии по этому поводу, а представители Sinopec не ответили на запрос.

Сегодня нефтехимическая отрасль Китая имеет высокие мощности, однако их качество довольно низкое, поэтому 3 августа текущего года Госсовет КНР утвердил документ, который должен будет повысить конкурентоспособность нефтехимической отрасли страны. Документ был подписан в рамках реформы нефтехимической отрасли страны. Так, Пекин планирует построить семь прибрежных нефтехимических производственных баз. В проект намерены впустить зарубежных инвесторов, чтобы повысить конкурентоспособность китайского нефтехимического сектора.

Несмотря на то, что ВР может выйти из крупного проекта в Китае, британская компания все же имеет ряд других крупных проектов в КНР. Например, в конце марта этого года ВР и китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали соглашение о разведке, разработке и производстве сланцевого газа на блоке Neijiang-Dazu, находящемся в Сычуаньском бассейне. Отметим, что CNPC — один из главных поставщиков и подрядчиков в нефтегазовой промышленности мира. Поэтому это сделка является значительной для обеих сторон и первой для ВР по добыче сланцевого газа в Китае.

Более того, соглашение предполагает в будущем сотрудничество между китайской и британской компанией по созданию предприятий, которые будут специализироваться на продаже топлива из КНР. Также соглашение предполагает в будущем поиск возможностей торговать нефтью и СПГ по всему миру, в этом проекте CNPC будет оператором.