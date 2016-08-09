Анкара, 9 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил 9 августа, что исламский проповедник Фетхуллах Гюлен больше не является «полезным орудием» для США, сообщает Anadolu.

transasianews.com Фетхуллах Гюлен

С таким заявлением он выступил в интервью с журналистами в Анкаре, в ходе которого он отметил, что организация Гюленом переворота 15 июля является «фактом, известным всем».

Чиновник напомнил, что состоявшийся 7 августа митинг, на котором собралось до 5 млн человек, в Стамбуле демонстрирует, что насильственным путем власть в Турции не изменить.

«Если вы спросите, каков посыл 7 августа и 15 июля, — это заявление для наших друзей и врагов, что в Турции больше не удастся организовать путчи», — заявил он, добавив, что народ страны «этого не позволит».

«Наш народ заявил, что ему определять свою свободу и будущее», — подчеркнул он.

По словам Боздага, инструменты, которые действуют при поддержке внешних сил, не могут «решить судьбу» Турции. В этой связи чиновник добавил, что сигналы от властей США по вопросу экстрадиции Гюлена были очень «позитивными».

»Они обсуждают экстрадицию Гюлена и рассматривают внимательно требования об экстрадиции. Мы считаем такое развитие событий позитивным», — добавил он. «США должны поспособствовать безусловной экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию».

Напомним, ответственность за неудавшуюся попытку военного переворота в Турции официальная Анкара возлагает на Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США. Власти Турции неоднократно обращались к Вашингтону с требованием передать проповедника турецкому правосудию.