Брюссель, 9 августа, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Совет Европейского союза принял решение не вводить штрафные санкции против Испании и Португалии за затягивание с ликвидацией бюджетного дефицита: установлены новые сроки, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

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«Совет решил не штрафовать Португалию и Испанию за их неспособность принять эффективные меры для устранения чрезмерного дефицита», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство установило новые сроки, в которые должны уложиться Мадрид и Лиссабон. Для Испании сокращение бюджетного дефицита в 2016 году должно выйти на уровень 4,6%, в 2017 году — 3,1%, в 2018 году — 2,2%.

«Совет призывает Португалию сократить общий дефицит госбюджета до 2,5% ВВП в 2016 году», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа Европейская комиссия (ЕК) выступила с рекомендацией о введении санкций против Испании и Португалии за невыполнение Пакта стабильности и роста в отношении допустимого уровня дефицита государственного бюджета: Мадрид и Лиссабон не приняли надлежащих мер для решения этой проблемы.

Согласно Пакту стабильности и роста, дефицит госбюджета страны ЕС не должен превышать трёх процентов её ВВП