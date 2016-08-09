Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 августа, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области открылась выставка, посвященная 150-летию со дня рождения академика живописи, Заслуженного деятеля искусств РСФСР Дмитрия Кардовского. На выставке представлены работы художника, его личные вещи, а также произведения его знаменитых учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Переславском музее-заповеднике.

Художник вошел в историю русского искусства как мастер рисунка и иллюстратор. Он работал над многими произведениями русской классики. В числе его работ «Каштанка» Чехова, «Невский проспект» Гоголя, «Горе от ума» Грибоедова. Также Кардовский получил известность как автор произведений исторического жанра. По его эскизам издательство Иосифа Кнебеля выпускало в качестве учебных пособий картины по русской истории — «Императрица Анна и ее двор», «Заседание Сената петровского времени», «Оборона Севастополя», «Смотр новичков», «Сожженная Москва. 1812 год».

Также кисти Дмитрия Кардовского принадлежит и цикл рисунков о народовольческом движении и восстании декабристов. Выдающийся педагог, Кардовский преподавал в Высшем художественном училище при Академии художеств, во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе, в «Студии на Тверской» в Москве, во Всероссийской Академии художеств в Ленинграде.

Уроженец Переславского района, знаменитый художник неоднократно возвращадлся в родные края. Так, в 1919 году он жил в Переславле в своей усадьбе, являлся членом Переславль-Залесского научно-просветительного общества. Внес весомый вклад в культурную жизнь города и стоял у истоков становления Переславского музея, для которого написал несколько картин. Тема родного города широко представлена в творчестве художника. Последние два года своей жизни Кардовский также провел в Переславле и после смерти похоронен на территории музея. Горожане чтят его память — в Переславле его именем названа улица, также его фамилию носит художественная галерея.

На выставке представлены работы Дмитрия Кардовского, его личные вещи, а также произведения его знаменитых учеников.