Новоаннинский, Волгоградская область, 9 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. В Волгоградской области разъяренная толпа чуть не лишила жизни предполагаемого насильника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 9 августа, в настоящее время злоумышленник находится в реанимационном отделении лечебного учреждения.

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В ведомстве уточнили, что преступление против половой неприкосновенности ребенка 49-летний местный житель Новоаннинского района совершил несколько дней назад. 6 августа, будучи уже подогретым алкоголем, подозреваемый пришел в гости к своим приятелям. Пока хозяйка дома готовила ему чай, он вывел ее девятилетнего сына во двор, завел в кусты и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

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В Волгограде бомж-педофил пришёл с повинной

Случайным свидетелем стал дядя школьника, который в это время шел навестить родственников. Мужчина сразу же рассказал родным о случившемся.

Родственники несовершеннолетнего мальчика решили не ждать правосудия, а сами наказать насильника. Вместе с соседями они избили подозреваемого, сломав ему ребра. Кроме того, врачи диагностировали у злоумышленника множественные ушибы и ссадины лица и туловища. Преступник оказался в реанимации.

Из больницы он сразу же отправится в СИЗО. За насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка педофилу грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально на прошлой неделе суд Волгоградской области вынес обвинительный приговор еще одному развратнику. За сексуальное насилие над 12-летней падчерицей гражданин Таджикистана проведет за решеткой ближайшие 15 лет.