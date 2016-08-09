Мурманск, 9 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Готовность к зимнему периоду содержания объектов Министерства обороны Российской Федерации на территории Мурманской области оценивается на уровне свыше 65%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

Алексей Саврасов. Зима. 1887

«По состоянию на начало августа полностью подготовлены к зимним условиям эксплуатации более половины котельных и иных теплогенерирующих объектов, — отметил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан 2-го ранга Андрей Лузик. — Запасы топлива составляют 7,1 тыс. тонн твердого и 2,6 тыс. тонн жидкого топлива. В течение августа запланирована поставка ещё 4,2 тыс. тонн мазута и 15,4 тыс. тонн угля, что обеспечит к 1 сентября 2016 года наличие 96% от норматива по углю и 88% по жидкому топливу. Недостающие объемы топлива будут завезены уже в сентябре до начала отопительного сезона».

Напомним, ранее муниципальные и региональные власти акцентировали внимание на слабую готовность объектов министерства обороны РФ к наступающему отопительному сезону. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, ведомство должно ресурсникам Мурманской области несколько десятков миллионов рублей.

Отметим, в начале года представитель регионального правительства сообщил о намерении властей разбираться с должниками Минобороны через суд.