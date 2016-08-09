Москва, 9 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. На Тамани начала работу технологическая дорога, созданная специально для обеспечения грузами строительства моста через Керченский пролив, железнодорожных и автодорожных подходов к нему. Автотранспорт, задействованный в стройке, перенаправлен на эту дорогу. Одновременно строители приступили к восстановлению участков местных межмуниципальных дорог, сообщили в Росавтодоре.

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Технологическая дорога не является дорогой общего пользования, она обеспечивает безопасный проезд только по нормативам движения грузового и специализированного автотранспорта. Использовать ее могут исключительно автомобили, участвующие в строительстве моста в Крым и подходов к нему. Проезд разрешен по соответствующим пропускам.

В ведомстве отметили, что создание такой временной транспортной артерии было одной из основных задач, стоящих перед строителями в рамках подготовки к основному периоду строительных работ на Таманском полуострове. На дороги Темрюкского района Кубани приходится основная нагрузка по обеспечению стройматериалами строек, связанных с мостом в Крым.

Напомним, технологическая дорога построена от федеральной трассы А-290 до строительной площадки «Тамань» — вне населенных пунктов Темрюкского района. Это дорога с асфальтобетонным покрытием протяженностью около 50 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, стоимость строительства Керченского моста составит 227,92 млрд рублей, а стоимость трассы «Таврида», начинающейся от Крымского моста и ведущей вглубь полуострова, — более 100 млрд рублей. Федеральную трассу «Таврида» от съезда с Керченского моста через Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и до Севастополя будет строить ЗАО «ВАД». Строительство автодороги планируется завершить к 2020 году. Движение по Крымскому мосту планируется открыть в 2018 году.

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