Москва, 9 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Биржевые курсы основных валют растут к рублю в ходе торгов 9 августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отношение доллара и евро к рублю

К 11:19 мск доллар США подорожал к рублю на 14 копеек и составил 64,7550 рубля. Евро к этому времени вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию — до 71,76 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 августа Центробанк РФ понизил курсы основных валют — доллара США и евро — к рублю на 9 августа. Официальный курс доллара опустился на 48,28 копейки и составил 65,0799 рубля.

Курс евро установлен на отметке 72,1476 рубля, он опустился на 88,27 копейки. Цена нефти марки Brent снизилась на 1,01% — до $44,93 за баррель.