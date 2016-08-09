Пекин, 9 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Руководство Национального заповедника больших панд в провинции Сычуань сообщило о рождении двух детенышей бамбукового медведя. Панда Чэнгун, что в переводе с китайского означает успех, родила двойняшек в канун китайского праздника всех влюбленных, традиционно отмечающегося 8 августа.

sc.people.com.cn Новорожденные панды-двойняшки

«В настоящее время здоровью малышей ничего не угрожает. Роды длились более 12 часов, однако новоиспеченная мама прекрасно себя чувствует», — сообщил журналистам сотрудник заповедника У Кунцзю.

Вес детенышей составляет 195,5 гр. 152,8 гр. соответственно. Завершившиеся роды стали третьими по счету у самки Чэнгун. Сразу после рождения самка приняла обоих детенышей. Рожденные двойняшки стали пятой парой детенышей, рожденных в провинции Сычуань с начала года, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящий момент на территории провинции проживает около 1,3 тыс. диких панд, еще 360 особей содержатся в заповедниках и зоопарках.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 августа жители Гонконга поздравили самую старейшую панду в мире с ее 38-летием. Панда Цзя Цзя уже более 5 лет подряд удерживает рекорд самого пожилого бамбукового медведя.