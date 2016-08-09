Сочи, Краснодарский край, 9 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. У Сочи может появиться еще один побратим. Им станет китайский Чэнду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии курорта 9 августа, руководство Чэнду предлагает наладить между курортами не только прямое ежедневное авиасообщение, но и развивать туризм, обмениваться студентами, творческими коллективами, осуществлять взаимные поставки пищевой и другой продукции.

dentons.com Чэнду

Вопросы сотрудничества обсуждались накануне на встрече представителей муниципалитета и туроператоров с заместителем главы Сочи. Китайцы говорили об укреплении отношений и ускорении рабочего процесса. Со своей стороны компания Tibet airlines закупила уже новый самолет. От российских же специалистов туристы из Азии ждут специальных предложений и индивидуальных программ.

Как отметил начальник канцелярии иностранных и миграционных дел муниципалитета Чэнду Лу Шэн, китайская сторона заинтересована как можно быстрее получить официальное подтверждение достигнутых договоренностей.

«Если все будет успешно, то первый рейс Чэнду-Сочи, полетит уже в конце этого года», — добавил Шэн.

Город Чэнду — административный центр провинции Сычуань. Это пятая по численности агломерация в Китае с населением более 17 миллионов человек.

Напомним, это уже третий визит китайской делегации в южную столицу. Идея наладить туристические потоки между Сочи и Чэнду возникла осенью прошлого года. С этой целью в октябре 2015 года делегация из администрации Сочи посетила Китай и провела презентацию города для местных туроператоров. Тогда же был подписан и меморандум о сотрудничестве между Сочи и Чэнду. В ноябре того же года в Сочи представители администраций двух городов в ходе ответного визита обсудили детали будущего сотрудничества. Они посмотрели город и оценили, насколько он будет интересен китайцам. Туроператоры Чэнду выразили заинтересованность в отправках туристов в Сочи с лета 2016 года на постоянной основе.

«Жители Чэнду очень любят снег, в нашем городе он бывает очень редко. Мы также очень любим море, каждый отпуск стараемся приезжать к морю, из-за этого часто бываем в Юго-Восточной Азии на побережье. В Сочи всё это сочетается, и море, и снег. Здесь есть всё, что нравится жителям Чэнду», — рассказал заместитель начальника отдела международного сотрудничества Ассоциации по установлению международных контактов Чэнду Ван Гуанлян.

Планировалось, что прямой рейс свяжет Сочи и китайские города Чэнду и Урумчи уже в июне текущего года.

У Сочи на сегодня девять городов-побратимов — Вэйхай (Китай), Лонг-Бич (США), Ментона (Франция), Пярну (Эстония), итальянский Римини, турецкий Трабзон, Челтенхем (Англия), Эспоо (Финляндия) и Баден-Баден (Германия).