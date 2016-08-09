Москва, 9 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, в Санкт-Петербурге состоится встреча президентов России и Турции. Это будет первая встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана после осложнения отношений двух стран, которое произошло после того, как турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24 в ноябре прошлого года. Вероятно, после данной встречи можно будет рассчитывать на полное восстановление экономического сотрудничества между двумя странами.

kremlin.ru Роджеп Эрдоган и Владимир Путин

Для России ключевое значение имеет газопровод «Турецкий поток», который является альтернативой украинскому газовому транзиту. Есть и геополитический момент: Турция все в меньшей степени находится в орбите США и Евросоюза, и для России было бы неплохо участие Турции в различных проектах стран БРИКС. Не стоит также забывать, что Турция часть тюркского мира, тюрок в мире 160−165 миллионов. Тюркские народы проживают в разных странах, в том числе и в России. Это важный рынок сбыта, серьезный человеческий капитал. Не случайно, что в примирении России и Турции важную роль сыграли Баку и Астана.

Возможно, на встрече Путина и Эрдогана будет также поднят вопрос сотрудничества в банковской сфере, в том числе развитие в России сектора исламских финансов.