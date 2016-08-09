Россия и Турция готовы к максимальному экономическому сотрудничеству
Москва, 9 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Сегодня, 9 августа, в Санкт-Петербурге состоится встреча президентов России и Турции. Это будет первая встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана после осложнения отношений двух стран, которое произошло после того, как турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24 в ноябре прошлого года. Вероятно, после данной встречи можно будет рассчитывать на полное восстановление экономического сотрудничества между двумя странами.
Для России ключевое значение имеет газопровод «Турецкий поток», который является альтернативой украинскому газовому транзиту. Есть и геополитический момент: Турция все в меньшей степени находится в орбите США и Евросоюза, и для России было бы неплохо участие Турции в различных проектах стран БРИКС. Не стоит также забывать, что Турция часть тюркского мира, тюрок в мире 160−165 миллионов. Тюркские народы проживают в разных странах, в том числе и в России. Это важный рынок сбыта, серьезный человеческий капитал. Не случайно, что в примирении России и Турции важную роль сыграли Баку и Астана.
Возможно, на встрече Путина и Эрдогана будет также поднят вопрос сотрудничества в банковской сфере, в том числе развитие в России сектора исламских финансов.