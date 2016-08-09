Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Ассоциация частных охранных организаций «Защита» не подтвердила своё участие в охране памятной доски маршалу Финляндии и союзнику Гитлера во Второй Мировой войне Карлу Маннергейму, установленной на здании Военного инженерно-технического университета (ВИТУ) на Захарьевской улице, д.22, в Санкт-Петербурге.

ИА REGNUM Офис Ассоциации «Защита» на Захарьевской улице, 37

Ранее один из охранников (в гражданской одежде), дежуривших у здания ВИТУ, в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, какую структуру он представляет, заявил, что все вопросы следует адресовать в организацию, расположенную в доме напротив. Офис Ассоциации «Защита» как раз находится в здании напротив, по адресу: улица Захарьевская, д.37.

В ответ на официальный запрос агентства о причастности к охране доски Маннергейму президент Ассоциации «Защита» Александр Снетков сообщил, что возглавляемая им структура «не является охранной организацией и не может оказывать услуги охраны».

По его словам, «Защита» «является объединением юридических лиц <…> созданным для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения общественно полезных целей».

Согласно данным сайта Ассоциации «Защита», в нее входит более 15-ти юридических лиц, пять из которых базируются в здании на Захарьевской улице.

Напомним, памятная доска Карлу Маннергейму появилась на фасаде здания на Захарьевской улице 16 июня 2016 года. Здесь до 1917 года квартировал Кавалергардский полк, в котором служил Маннергейм в императорской России. На церемонии открытия были глава администрации президента РФ Сергей Иванов, министр культуры России Владимир Мединский и бывший председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров.

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19 июня доску в первый раз залили краской недовольные граждане. После этого доску надолго закрыли от глаз прохожих. В конце июля очищенную доску открыли вновь. Рядом организовали дежурство частных охранников в гражданской одежде без опознавательных знаков. Однако уже 1 августа группа активистов партии «Другая Россия» вновь атаковала доску банками с краской. Охранники не вмешивались, а лишь снимали акцию на видео. Полиция в ходе акции на месте не появилась, никто не был задержан.

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Как стало известно ИА REGNUM, для оперативной очистки доски от краски была нанята клининговая компания. Оплачивают ее услуги «инициаторы установки доски». В ночь на 2 августа доска была очищена.

Руководство ИА REGNUM ждет ответа на запрос о правомерности установки доски Маннергейму от военной прокуратуры Западного военного округа. А депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев запросил министра обороны Сергея Шойгу о том, кто разрешил установить доску, по сути, военному преступнику, на режимном объекте оборонного ведомства.