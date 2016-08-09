Ташкент, 9 августа, 2016, 11:11 — ИА Регнум.

В столице Узбекистана проходит фотовыставка, посвященная атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, в результате которой погибли и пострадали сотни тысяч японских граждан.

Пол Тиббетс машет рукой из кабины «Энолы Гей» перед вылетом на бомбардировку Хиросимы

На фотовыставке «Япония: вчера и сегодня» представлены более 40 работ, отражающих историю и современное состояние японских городов и Хиросимы, и Нагасаки в частности.

«Каждый, кто пережил ужас этих событий, хранит горькие воспоминания. Я призываю всех стремиться к миру во всем мире и ценить спокойствие и благополучие», подчеркнул в ходе открытия выставки посол Японии в Узбекистане Фумикико Като.



В рамках выставки также организованы мастер-классы по оригами. Организаторы мероприятия предлагают присутствующим сделать своего бумажного журавля, символизирующего мир и добро.

Выставка организована Японским агентством международного сотрудничества (JICA) при поддержке посольства Японии в Ташкенте.

Напомним, что от атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.