Ярославль, 9 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области судебные приставы приостановили деятельность кафе на 60 суток. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФССП, соответствующее решение вынес суд на основании материалов проверки Роспотребнадзора.

Территориальное управление надзорного ведомства выявило в деятельности кафе ряд нарушений санитарных норм. В частности, на момент проведения проверки в помещении пищеблока хранилось 10 кг свинины, определить состояние и происхождение которой не представилось возможным — ветеринарных и сопроводительных документов на мясо не оказалось. Информации об изготовителе, дате выработки и сроке реализации также не было.

Помимо этого в кафе нарушилась санитарные нормы при разделке мяса — разделочный инвентарь и оборудование не дезинфицировалось и не стерилизовалось, холодильные камеры соответствующим образом не обрабатывались.

Владелец кафе не присутствовал на судебном заседании. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и постановил приостановить деятельность кафе на 60 суток — до устранения нарушений. В настоящее время помещение опломбировано. Цельность пломб судебные приставы контролируют ежедневно.