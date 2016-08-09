Тамбов, 9 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Тамбове открыли первую детскую площадку, установленную в рамках масштабного проекта «Наш двор», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

tambov.gov.ru Открытие детской площадки в Тамбове

По инициативе первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина и губернатора Александра Никитина в регионе стартовал масштабный проект «Наш двор» по комплексному благоустройству дворов многоквартирных домов. 32 новые детские площадки уже устанавливают в Тамбове. Первую из них торжественно открыли в северной части областного центра.

«Я очень ценю инициативу Вячеслава Володина и Александра Никитина по благоустройству Тамбова и районных центров, благодаря которой в нашем регионе теперь реализуется проект «Наш двор». Сегодня, когда так много внимания уделяется решению демографических проблем, укреплению семьи, воспитанию молодого поколения, очень важно обратить внимание на сплочение родителей и детей, упрочение связей между старшими и младшими», — отмечает куратор проекта, вице-губернатор Тамара Фролова.

Многие тамбовские дворы нуждаются в обновлении, асфальтировании, озеленении, во многих давно пора поменять освещение, установить видеонаблюдение, оборудовать места, где дети и взрослые могли бы проводить свободное время, полноценно отдыхать. Проект «Наш двор» позволит благоустроить дворовые территории, установить там, а также в городских парках, скверах и местах отдыха детские и спортивные площадки.

Уже сейчас из районов области начали поступать обращения с просьбой установить площадки и в муниципалитетах, поэтому проект будет продолжен и в районах области. Благоустройство семейных мест отдыха в районных центрах начнется в ближайшее время.

Средства на реализацию проекта привлекаются и будут привлекаться из разных источников. Из областного бюджета на дорожные работы в рамках проекта выделяется 76 млн рублей, еще 45 млн — на прочие работы по программе «Народная инициатива». Более 20 млн рублей потрачены на приобретение 32 детских игровых площадок для Тамбова. Еще 20 млн выделено для приобретения площадок и установки их в районах области.